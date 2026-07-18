Φουλάρει για Ντιναμό ο ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με τους τραυματίες

Με τις γνωστές απουσίες συνεχίζει την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ ενόψει Ντιναμό Κιέβου - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου.

Πρωινή προπόνηση είχε και σήμερα (18/7) το «μενού» για τους ασπρόμαυρους στη Νέα Μεσημβρία, στην τελευταία προπόνηση της εβδομάδας, καθώς αύριο (19/7) υπάρχει το απαραίτητο ρεπό.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδι διάρκειας δύο ημιχρόνων των 30 λεπτών. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σορετίρε και Ελουστόντο ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο Δικέφαλος θα επιστρέψει στο γήπεδο τη Δευτέρα (20/7) για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πολωνίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν στις 23 Ιουλίου.