«Ο Παναθηναϊκός ρώτησε για τον Φρανσίσκο - Ο Γάλλος περιμένει τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν»

Ο Παναθηναϊκός Aktor φέρεται να ρώτησε για το status του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν.

Ο Γάλλος γκαρντ έπειτα από μια σεζόν καριέρας στη Ζαλγκίρις, που τον έφερε στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague, υπέγραψε στη Βιλερμπάν με ένα συμβόλαιο που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα, στην πατρίδα του άλλοτε παίκτη του Περιστερίου κάνουν λόγο για ένα ασύλληπτο deal ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ σε βάθος τριετίας (5,3 εκατ. τον χρόνο).

Όμως, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστια οικονομικά προβλήματα, που ενδέχεται να καταστρέψουν όσα «έχτισαν» οι Γάλλοι στο φετινό «παζάρι». Το μπάτζετ της επικείμενης σεζόν είναι πολύ πιθανό να... κοπεί στη μέση και τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο σε αυτό το σημείο του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το "BeBasket", λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Aktor είχε προσεγγίσει τον ποιοτικό παίκτη στις αρχές Ιουνίου, όμως δεν κατάφερε να προχωρήσει τις συζητήσεις μαζί του, αφού τότε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε συμφωνήσει να επιστρέψει στο "T-Center". Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Φρανσίσκο είχε ζητήσει να μιλήσει απευθείας με τον επόμενο προπονητή των Κυπελλούχων Ελλάδας, αλλά εκείνες τις μέρες το θέμα του «Ζοτς» δεν ήταν «κλειδωμένο» και ο παίκτης αποφάσισε να πάει στη Βιλερμπάν.

Από εκεί και πέρα, όμως, το γαλλικό site υποστηρίζει πως οι «πράσινοι» επικοινώνησαν εκ νέου με την πλευρά του αθλητή, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βιλερμπάν. Φυσικά, δεν ήταν οι μόνοι, καθώς κι άλλες ομάδες της Euroleague εξετάζουν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι και θα του... χτυπήσουν την πόρτα.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την παραπάνω ιστοσελίδα, ο Φρανσίσκο προς το παρόν περιμένει τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στη γαλλική ομάδα, προτού πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Ο Πάρκερ προσπαθεί να βρει τους πόρους, στους οποίους αρχικά υπολόγιζε και ο 29χρονος γκαρντ παραμένει σε... στάση αναμονής.