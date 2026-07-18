Ενδεκάδα βασικών επιλέγει ο Νίκολιτς για Γκρόνινγκεν 

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό με την Γκρόνινγκεν, που είναι το τελευταίο του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μαρίν-Κάιρινεν στον άξονα, τους Κοϊτά-Ζούμπκοφ στα φτερά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στη γραμμή κρούσης.

Ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που δοκίμασε στην προπόνηση της Παρασκευής και είναι η πρώτη φορά που ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει στους αρχικούς έντεκα όλες τις θεωρητικά βασικές επιλογές του.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ μετά το τέλος του σημερινού φιλικού θα επιστρέψει στην Αθήνα. Οι παίκτες θα πάρουν τις ανάσες τους και θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που θα διαρκέσει μέχρι 2 Αυγούστου.

Οι Ολλανδοί του Ντικ Λούκιεν ξεκινούν με τους: Βάσεν, Μπλόκζιν, Ρέντε, Χέρνες, Ντε Γιονγκ, Βίλουμσον, Σρόιντερς, Φαν Ντερ Βερφ, Κλεμέντ, Φαν Μπέργκεν και Μερσέρα.

Στον πάγκο είναι οι: Στούμπλιαρ, Γιάνσε, Φαν ντερ Λάαν, Σπίλμαν, Μπουλάν, Φαφιανί, Μόζελαρ, Ντιλέμα, Λαντ, Χολ, Ρέλαντ, Έγκενς, Ζαβάντα και Μετού.

*Το ματς θα ξεκινήσει στις 15:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2 HD.