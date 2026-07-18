Βόσνιος διαιτητής στο Πάκσι - Παναθηναϊκός

Η UEFA όρισε τον Βόσνιο Λούκα Μπίλμπιγια στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, για τα προκριματικά του Conference League.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Πάκσι, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία.

Η UEFA λοιπόν όρισε τον διαιτητή της αναμέτρησης, που θα είναι ο 37χρονος Βόσνιος, Λούκα Μπίλμπιγια. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλεξάνταρ Σμίλιανιτς και Μάρκο Πέριτς, ενώ τέταρτος ο -επίσης Βόσνιος- Άρμιν Κούκιτς.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι ένας από τους κορυφαίους στην χώρα του, ενώ σε διεθνές επίπεδο έχει σφυρίξει σε προκριματικά Champions League, Europa League και Conference League, μετρώντας στο ενεργητικό του και 2 παιχνίδια στους ομίλους της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.