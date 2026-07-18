Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμό

Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Επισκοπή, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τη Βρύση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνθηκών που επικρατούν.
Πηγή: newsbomb.gr
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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