Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κύμης στην Εύβοια.



Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Επισκοπή, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά και να κατευθυνθούν προς τη Βρύση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Πηγή: newsbomb.gr