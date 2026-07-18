Έκανε μεγάλη ανατροπή και περιμένει Τσιτσιπά ο Κολινιόν!

Toν Ραφαέλ Κολινιόν θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν περάσει στον τελικό του Γκστάαντ (ATP 250).

O 24χρονος Βέλγος (Νο.42) έσωσε ματς πόιντ του περσινού φιναλίστ Χουάν Μανουέλ Σερούντολο (No.45) και πήρε πολύ μεγάλη νίκη με 1-6, 7-6(5), 7-5 σε 2 ώρες και 26 λεπτά.

O Koλινιόν έμεινε πίσω με 3-5 στο δεύτερο σετ και 2-5 στο τρίτο, όμως έμεινε όρθιος και στις δύο περιπτώσεις και έκλεισε θέση στον πρώτο του ATP τελικό!

Αν, λοιπόν, ο Στέφανος πάρει τη νίκη επί του Αλεξάντερ Σεφτσένκο (Νο.100), τότε θα συναντήσει τον Κολινιόν για πρώτη φορά στο tour και θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο μετά την περσινή σεζόν στο Ντουμπάι.

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας του Στέφανου με τον Καζάκο θα αρχίσει στις 14.30 (Cosmote Sport 6).