Άλβαρες: Ο «ακούραστος» εργάτης της Αργεντινής που κυριαρχεί χωρίς τη μπάλα (pic)

Ο Χουλιάν Άλβαρες δεν ξεχωρίζει μόνο για τα γκολ του, αλλά και για τη δουλειά που κάνει μακριά από την μπάλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, o επιθετικός της Αργεντινής έχει καταγράψει τις περισσότερες πιέσεις στο επιθετικό μισό του γηπέδου από κάθε άλλο παίκτη στα δύο τελευταία Μουντιάλ.

Η Συνεισφορά του Χούλιαν Άλβαρες δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στα γκολ και τις ασίστ. Ο επιθετικός της Αργεντινής αποτελεί σημείο αναφοράς και στο ανασταλτικό κομμάτι, αποτελώντας την πρώτη γραμμή άμυνας της ομάδας του.

Όπως αποκάλυψε η Opta, ο 25χρονος φορ έχει πραγματοποιήσει 318 πιέσεις υψηλής έντασης στο επιθετικό μισό του γηπέδου στα δύο τελευταία Μουντιάλ (Κατάρ 2022 και ΗΠΑ-Καναδάς-Μεξικό 2026), επίδοση που αποτελεί την κορυφαία μεταξύ όλων των ποδοσφαιριστών της διοργάνωσης στο συγκεκριμένο διάστημα.

Το στατιστικό αυτό επιβεβαιώνει τον αδιάκοπο τρόπο παιχνιδιού του Άλβαρες, ο οποίος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο πρέσινγκ της «Αλμπισελέστε».

318 - Julián Álvarez has applied more high-intensity pressures in the opposition half than any other player across the last two World Cups.



Relentless. pic.twitter.com/6kUey8UJuI — OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026

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