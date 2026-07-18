Ευρωμπάσκετ U20: Με την Γερμανία για την 5η θέση

Η Εθνική Νέων Ανδρών επιστρέφει σήμερα (18/7) στο παρκέ της Στόζιτσε Αρένα. Στις 17.00 θα αναμετρηθεί με την Γερμανία για τις θέσεις 5-8 του Ευρωμπάσκετ U20.

Οι δύο ομάδες έχουν ξανασυναντηθεί στο διεθνές τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Ντομέτζε ντι Καντόρε της Ιταλίας. Η Ελλάδα είχε τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι και πήρε τη νίκη με 82-81. Στη Σλοβενία οι Γερμανοί ξεκίνησαν στον όμιλο με νίκη επί της Ιταλίας και συνέχισαν με ήττες από Τουρκία και Γαλλία, ενώ στη φάση των 16 νίκησαν 88-72 την Λετονία και στους προημιτελικούς ηττήθηκαν από την Ισπανία με 88-69.

Ο Γιώργος Καραμαλέγκος, συνεργάτης του Κώστα Παπαδόπουλους στο τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δήλωσε: «Υπάρχει μια πικρία μετά από τους προημιτελικούς, αλλά έχουμε μείνει συσπειρωμένοι και συγκεντρωμένοι για να δώσουμε το 100%, χωρίς τον Ανδρέα Πατρίκη, στον οποίο θέλουμε να ευχηθούμε περαστικά όλοι μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Σερβία, είναι κάτι που θα μας κάνει να συσπειρωθούμε ακόμη περισσότερο για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η νίκη.

Η Γερμανία είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, η οποία θέλει να παίξει σε ένα γρήγορο τέμπο. Εμείς πρέπει να τους σταματήσουμε το ένας εναντίον ενός και γενικότερα να τους βγάλουμε έξω από τις συνήθειές τους στην επίθεση. Ομάδες σας την Γερμανία είναι ευάλωτες στο αμυντικό transition, οπότε εμείς πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο, προκειμένου να τιμωρήσουμε όποια ολιγωρία έχουν στις επιστροφές τους».

Το πρόγραμμα

18/7

Θέσεις 1-4

19.30 Γαλλία-Σλοβενία

22.00 Ισπανία-Σερβία

Θέσεις 5-8

14.30 Κροατία-Τουρκία

17.00 Γερμανία-Ελλάδα

Θέσεις 9-12

19.00 Πολωνία-Λιθουανία

21.30 Λετονία-Ισραήλ

Θέσεις 13-16

14.00 Τσεχία-Βέλγιο

16.30 Ρουμανία-Ιταλία

*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τα Ευρωμπάσκετ U20 και U18.