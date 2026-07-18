Παναθηναϊκός: Δίωρη προπόνηση με έμφαση σε τακτική και φυσική κατάσταση

Με σκληρή προπόνηση διάρκειας 2 ωρών και έμφαση στην φυσική κατάσταση και την τακτική συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει Πάκσι.

Το πρόγραμμα της ημέρας ήταν αρκετά έντονο και είχε διάρκεια περίπου δύο ωρών, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δίνουν έμφαση τόσο στην τακτική προσέγγιση όσο και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παικτών.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και ασκήσεις ενεργοποίησης, με την ένταση να αυξάνεται σταδιακά, πριν οι ποδοσφαιριστές περάσουν σε rondo. Σε αυτό το κομμάτι, το βάρος έπεσε στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, στις σωστές κινήσεις χωρίς αυτήν και στην άμεση λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης.

Ακολούθησαν ασκήσεις που αφορούσαν την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα των φάσεων, με τους παίκτες να δουλεύουν τόσο στη δημιουργία όσο και στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των επιθέσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης αφιερώθηκε στην τακτική δουλειά, με τον Δανό τεχνικό να εστιάζει στις αρχές παιχνιδιού που επιθυμεί να καθιερώσει στην ομάδα. Έμφαση δόθηκε στις αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές, στις σωστές τοποθετήσεις και στη διατήρηση της συνοχής σε άμυνα και επίθεση.

Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ και συμμετείχαν σε παιχνίδια μικρού χώρου, με υψηλή ένταση και γρήγορο ρυθμό.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ένα απαιτητικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, κλείνοντας με τον πιο έντονο τρόπο το δίωρο πρόγραμμα εργασίας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με rondo και ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης με τελειώματα. Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική, ενώ ακολούθως οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Καλάμπρια και Ίνγκασον».