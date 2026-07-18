Δανός διαιτητής στο Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Ποιος ορίστηκε στη ρεβάνς

Ο Δανός Σάντι Πούτρος θα διευθύνει τον πρώτο αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου - Ποιος ορίστηκε στη ρεβάνς

Η UEFA λίγες ώρες μετά τον ορισμό των ωρών των δύο πρώτων αγώνων του ΠΑΟΚ κόντρα στους Ουκρανούς, όρισε και τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις.

Στον αγώνα του Λούμπλιν (23/7 20:00) πρώτος διαιτητής θα είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος, με βοηθούς τους επίσης Δανούς Γιουρντακούλ-Ντέρονιτς. Τέταρτος θα είναι ο Ούσλου με τους Χάνσεν-Τικγκαρντ στην αίθουσα του VAR.

Στη ρεβάνς της Τούμπας πρώτος διαιτητής θα είναι ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με βοηθούς τους επίσης Πολωνούς Σοκολνίτσκι -Καράσεβιτς. Τέταρτος θα είναι ο Κος με τους Λάσικ-Πάσκεβιτς στην αίθουσα του VAR.