Ολυμπιακός: Χάνει τα φιλικά ο Σιπιόνι

Ο τραυματισμός του Λορέντσο Σιπιόνι στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ δεν αποδείχτηκε σοβαρός

Με χτύπημα στον ώμο αποχώρησε ο Λορέντσο Σιπιόνι από το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ την Παρασκευή. Στο 31’ ο Αργεντινός μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή και μετά το τέλος του αγώνα πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, αλλά θα προφυλαχθεί το επόμενο διάστημα, για να μην ρισκάρει κάτι χειρότερο. Συνεπώς δεν θα αγωνιστεί ούτε στο σημερινό φιλικό με τον Αγιαξ (16:30), ούτε στα επόμενα ματς με Αντβερπ (24/07) και Αλκμααρ (25/07).