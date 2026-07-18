Λουβαβού - Καμπαρό: «Γι' αυτό επέλεξα τη Ρεάλ Μαδρίτης...»

Ο Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό εξήγησε γιατί αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Γάλλος φόργουορντ της «βασίλισσας» μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με τους Μαδριλένους ανέφερε:«Θέλω να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Αυτός ο σύλλογος θέλει να νικάει και το ίδιο θέλω κι εγώ» και συνέχισε λέγοντας:

«Επέλεξα τη Ρεάλ Μαδρίτης γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αν όχι ο μεγαλύτερος. Ήθελα να παραμείνω στην Ισπανία και πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα. Έχω πολύ κοντινούς φίλους που έχουν αγωνιστεί εδώ και μου είπαν ότι δεν χρειαζόταν να το σκεφτώ ιδιαίτερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος που την επέλεξα».

Επιπλέον, ο "TLC" είπε: «Έχω φτάσει σε ένα σημείο που η εμπειρία, η ποιότητα και οι ικανότητές μου βρίσκονται στο ιδανικό επίπεδο», ενώ έπειτα... έσταξε μέλι για τον Πέδρο Μαρτίνεθ τονίζοντας:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει αναδειχθεί Προπονητής της Χρονιάς τόσο στη Liga Endesa όσο και στην EuroLeague. Οι παίκτες που αγωνίζονται γι’ αυτόν φαίνεται να απολαμβάνουν το μπάσκετ και ταυτόχρονα να κερδίζουν. Έχει επιτυχίες. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξε η Βαλένθια την περσινή σεζόν και ανυπομονώ να μάθω δίπλα του»