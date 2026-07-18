Ζορμπαλά: «Πάθος, ενέργεια και μαχητικότητα για την άνοδο» (pics)

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει την προετοιμασία της εν όψει του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που διεξάγεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας το διάστημα 31 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου, έχοντας θέσει υψηλά τον πήχη και επιθυμώντας την πρόκληση της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία.

Τα κορίτσια μας, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Μασλαρινού, δε θέλουν τίποτα άλλο πέρα από το να συνεχίσουν ένα καλοκαίρι με χαμόγελα για το μπάσκετ Γυναικών στις αναπτυξιακές ηλικίες, καθώς μόλις προ ημερών η Εθνική Νέων Γυναικών τα είχε καταφέρει στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και είναι η σειρά για τις Νεάνιδες να πορευτούν στον ίδιο δρόμο.

«Η αρχηγός της Εθνικής πρέπει πάντοτε να δίνει το παράδειγμα»

Η Λία Ζορμπαλά είναι, μαζί με τη Σοφία Καμπάκα, αρχηγός της Εθνικής Νεανίδων αυτό το καλοκαίρι και αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη για το ρόλο της. «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και τη Σοφία. Ευχαριστώ τον κόουτς Μασλαρινό για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, είναι τιμή για εμένα και προσπαθώ να βοηθώ τις συμπαίκτριές μου και να είμαι εκεί για αυτές. Δίνω τα πάντα για την ομάδα, τα κορίτσια και το επιτελείο και θέλω να δίνω το παράδειγμα με τη δουλειά μου, αλλά και τη συμπεριφορά μου εντός κι εκτός γηπέδου», αναφέρει η ίδια.

Η νεαρή γκαρντ σχολίασε και την προετοιμασία της Εθνικής Νεανίδων, που αύριο (18/7) και τη Δευτέρα (20/7) δίνει δύο ακόμη φιλικά με Βουλγαρία και Σερβία αντίστοιχα, αφού πρώτα πέρασε επιτυχημένα τα τεστ με τη Λιθουανία. «Είναι σημαντικό για την εύρεση χημείας το ότι με αρκετά κορίτσια γνωριζόμαστε από παλιότερα, παίζοντας ήδη μαζί από την Παγκορασίδων. Θέλουμε να έχουμε μια καλή παρουσία στο γήπεδο και να διεκδικήσουμε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ U18, κάνουμε καθημερινά διπλές προπονήσεις με τη βοήθεια του επιτελείου και σε ένα πολύ καλό κλίμα με τα κορίτσια. Τα επόμενα δύο φιλικά που έρχονται άμεσα είναι σημαντικά για εμάς. Δε θέλουμε μόνο το αποτέλεσμα, θέλουμε να εφαρμόσουμε και όσα δείχνουμε στην προπόνηση και να αποκτήσουμε ακόμη καλύτερη χημεία, παίζοντας με πάθος, ενέργεια και μαχητικότητα», επισημαίνει.

Τα φιλικά έχουν τη δική τους σημασία και η Λία Ζορμπαλά γίνεται πιο επεξηγηματική σε αυτό το κομμάτι, λέγοντας ότι «όλα τα φιλικά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά. Μέσα από αυτά διορθώνουμε τα λάθη μας, ο κόουτς βγάζει τα συμπεράσματά του για τι μπορεί να κάνει η καθεμία κι εμείς αποκτάμε ρόλους και ρυθμό εν όψει των σημαντικών παιχνιδιών».

Υπάρχει η παραδοχή, ότι η έκδοση αυτή της Εθνικής Νεανίδων έχει αρκετό ταλέντο, που φάνηκε στις αναμετρήσεις των κοριτσιών στη διάρκεια της χρονιάς. Πώς, όμως, θα μπορέσουν όλες μαζί να χωρέσουν στους ρόλους, που θα ζητηθούν από το επιτελείο; «Εχουμε, όντως, αρκετό ταλέντο σαν ομάδα και πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη διαχείριση από όλους μας. Θεωρώ, ωστόσο, πολύ κομβικό το ότι έχουμε μάθει όλες το τι μπορεί να κάνει η καθεμία, μέσα και από τα πολλά ανταγωνιστικούς παιχνίδια που δώσαμε μεταξύ μέσα στην χρονιά, στο Πανελλήνιο Νεανίδων ή το W Rising Stars. Γνωρίζοντας το τι μπορεί να κάνει η καθεμία, έχουμε καταφέρει ήδη να βρίσκουμε μεταξύ μας πολύ ωραίες λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ και να επικοινωνούμε, κάτι που αποτελεί ένα πλεονέκτημα για εμάς», απαντά με σαφήνεια η Λία Ζορμπαλά.

Η ίδια είναι αισιόδοξη και για την χημεία που θα βρεθεί ανάμεσα στα κορίτσια, τονίζοντας ότι πρώτα μπαίνει μπροστά το εθνόσημο. «Βρισκόμαστε με αρκετές από παλιά. Είμαστε ενωμένες, δεμένες, μιλάμε μεταξύ μας διαρκώς και χαιρόμαστε το παιχνίδι. Ανυπομονούμε κάθε φορά να φορέσουμε την φανέλα με το εθνόσημο και να δίνουμε το καλύτερο για αυτό, είναι μεγάλη τιμή», συμπληρώνει.