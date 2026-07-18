Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στον Άγιαξ (pic)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 16:30 τον Άγιαξ, σε ένα αρκετά δυνατό και δύσκολο φιλικό προετοιμασίας, που θα βοηθήσει στην εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα λοιπόν έγινε γνωστή και η αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών, η οποία αποτελείται από τους: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Μαφέο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ.