Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στον Άγιαξ (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στις 16:30 τον Άγιαξ, σε ένα αρκετά δυνατό και δύσκολο φιλικό προετοιμασίας, που θα βοηθήσει στην εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα.
Λίγη ώρα πριν την σέντρα λοιπόν έγινε γνωστή και η αρχική ενδεκάδα των Πειραιωτών, η οποία αποτελείται από τους: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Μαφέο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνη και Γιάρεμτσουκ.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άγιαξ! / Our line-up for today’s match against AFC Ajax! 🔴⚪️ pic.twitter.com/4yiBss4RW1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026