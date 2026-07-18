Συνεχίζει στην Τουρκία ο Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν θα αποχωρήσει οριστικά από τη Ναντ και θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν στην τουρκική Αμέντσπορ.

Ο Ιβοριανός γκολκίπερ έπαιξε πέρσι ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, όμως κάθε άλλο παρά εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, με αποτέλεσμα το «Τριφύλλι» να μην επιδιώξει να τον διατηρήσει και φέτος στο ρόστερ του.

Μετά το Μουντιάλ λοιπόν, ο Λαφόν επέστρεψε στην Γαλλία και ενσωματώθηκε στην ομάδα της Ναντ, από την οποία ωστόσο θα αποχωρήσει, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του συλλόγου.

Σύμφωνα με την «L' Equipe», ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι στην Τουρκία και την Αμέντσπορ, ομάδα που ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία και θα τον αγοράσει έναντι εντός εκατομμυρίου ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Έχοντας επιστρέψει από δανεισμό στον Παναθηναϊκό, ο τερματοφύλακας της Ναντ αναμένεται να μεταγραφεί στην Αμέντσπορ, η οποία πρόσφατα ανέβηκε στην τουρκική Σούπερ Λιγκ. Οι δύο σύλλογοι φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ένα ποσό περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Αλμπάν Λαφόν επέστρεψε στη Ναντ αυτή την εβδομάδα μετά την θητεία του με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου διετέλεσε αναπληρωματικός του Γιαχία Φοφανά. Αυτή η επιστροφή στη Ναντ θα αποδειχθεί σύντομη, ωστόσο, καθώς ο 27χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν δανεικός στον Παναθηναϊκό, πρόκειται να φύγει οριστικά.

Η Ναντ φέρεται να κατέληξε σε συμφωνία με την Αμέντσπορ, μια κουρδική ομάδα που προβιβάστηκε στην τουρκική Super Lig για πρώτη φορά στην ιστορία της, για μια μεταγραφή αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο Λαφόν έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ναντ, η οποία υποβιβάστηκε στη Ligue 2 αυτό το καλοκαίρι».