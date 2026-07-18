Στο Λονδίνο για ιατρικά και υπογραφές ο Τζόλης!

Ο Χρήστος Τζόλης θα ταξιδέψει για την αγγλική πρωτεύουσα την Κυριακή για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ, αφού πλέον μένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στους κανονιέρηδες και την Μπριζ ολοκληρώθηκε και ο Έλληνας επιθετικός θα πετάξει την Κυριακή (19/7) με προορισμό την αγγλική πρωτεύουσα.

Εκεί θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας που θα ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.