Μετά το πρώτο πεντάλεπτο ο Κώστας Παπαδόπουλος είδε τους παίικτες του να παίρνουν σιγά σιγά τα ηνία της αναμέτρησης. Το 6-6 (4’) έγινε 6-14 (8’40’’) με τον Πρέκα να ευστοχεί. Η ελληνική ομάδα βρήκε λύσεις και όταν οι Γερμανοί πλησίασαν για να μετατραπεί το 16-18 (13’) σε 16-26 (14’10’’) απο τα τρίποντα των Παγώνη και Ροζακέα. Στο κλείσιμο της πρώτης περιόδου ο Μίλερ πήγε στη γραμμή για να γράψει το 23-28.
Η Ελλάδα έφτασε και πάλι σε διψήφια διαφορά με τον Τσαχτσίρα να ευστοχεί (26-36, 24’), με την Γερμανία να γίνεται απειλητική για μία ακόμη φορά (41-42, 27’16΄17”). Το σερί σταμάτησε ο Πρέκας (41-44, 28′), ο οποίος συνέχισε για το 44-46 (29′). Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου ο Ισικέι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (47-46), με τον Νικολαϊδη να απαντά με τρίποντο (47-49, 32′) και τον Παγώνη να έπεται για το 49-56 (33′) με επτά συνεχόμενους πόντους. Ο Νικολαίδης οδήγησε στο +9 (50-59, 34’20”) με την διαφορά να φτάνει ως το +13 (50-63, 35’30”) απο τους Γεώργα και Τσαχτσίρα και την Ελλάδα με τη σειρά της να φτάνει στη νίκη με 58-73.
Διαιτητές: Ματσιούλις (Λιθουανία), Σιμοναβίτσιους (Λιθουανία), Βαν Λου (Βέλγιο)
Δεκάλεπτα: 11-16, 23-28, 44-46, 58-73
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 2, Τσαχτσίρας 4, Νικολαϊδης 15 (2), Χανθόπουλος 2, Χαντζής 7, Ροζακέας 3 (1), Γεώργας 4, Πρέκας 8, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 4, Παγώνης 24 (4)
Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ
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Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
18/7
Θέσεις 1-4
19.30 Γαλλία-Σλοβενία
22.00 Ισπανία-Σερβία
Θέσεις 5-8
Κροατία-Τουρκία 72-73
Γερμανία-Ελλάδα 58-73
Θέσεις 9-12
19.00 Πολωνία-Λιθουανία
21.30 Λετονία-Ισραήλ
Θέσεις 13-16
Τσεχία-Βέλγιο 86-82
Ρουμανία-Ιταλία 69-96
19/7
Θέσεις 1-2:
Θέσεις 3-4:
Θέσεις 5-6: Τουρκία-
Θέσεις 7-8: Κροατία-
Θέσεις 9-10:
Θέσεις 11-12:
Θέσεις 13-14: Τσεχία-Ιταλία
Θέσεις 15-16: Βέλγιο-Ρουμανία
*Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τα Ευρωμπάσκετ U20 και U18.