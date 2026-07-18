Όλοι οι τελικοί του Τσιτσιπά

Με τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Σεφτσένκο στο Γκστάαντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε τους 31 τελικούς καριέρας.

Έχει κερδίσει τους 12 από αυτούς, με τελευταίο τον περσινό στο Ντουμπάι.

Έχει χάσει, δηλαδή, 18 αναμετρήσεις, 11 από τις οποίες είναι σε τουρνουά της κατηγορίας ATP 500. Το 2025, πάντως, έσπασε η... κατάρα με τη νίκη του στο Dubai Tennis Championships.

Συνολικά έχει κερδίσει τρία 1000άρια, ένα 500άρι, επτά 250άρια και, φυσικά, το ATP Finals το 2019, που ήταν και η πιο παραγωγική χρονιά του με τρεις τίτλους.

Οι τίτλοι του (σε παρένθεση ο αντίπαλος στον τελικό)

2018: Στοκχόλμη (Γκούλμπις)

2019: Μασσαλία (Κουκούσκιν), Εστορίλ (Κουέβας), ATP Finals (Τιμ)

2020: Μασσαλία (Αλιασίμ)

2021: Μόντε Κάρλο (Ρούμπλεφ), Λιόν (Νόρι)

2022: Μόντε Κάρλο (Νταβίντοβιτς), Μαγιόρκα (Μπαουτίστα)

2023: Λος Κάμπος (Ντε Μινόρ)

2024: Μόντε Κάρλο (Ρουντ)

2025: Ντουμπάι (Αλιασίμ)

Οι χαμένοι τελικοί του (σε παρένθεση ο αντίπαλος)

2018: Βαρκελώνη (Ναδάλ), Τορόντο (Ναδάλ)

2019: Ντουμπάι (Φέντερερ), Μαδρίτη (Τζόκοβιτς), Πεκίνο (Τιμ)

2020: Ντουμπάι (Τζόκοβιτς), Αμβούργο (Ρούμπλεφ)

2021: Ακαπούλκο (Ζβέρεφ), Βαρκελώνη (Ναδάλ), Roland Garros (Τζόκοβιτς)

2022: Ρότερνταμ (Αλιασίμ), Ρώμη (Τζόκοβιτς), Σινσινάτι (Τσόριτς), Αστάνα (Τζόκοβιτς), Στοκχόλμη (Ρούνε)

2023: Australian Open (Τζόκοβιτς), Βαρκελώνη (Αλκαράθ)

2024: Βαρκελώνη (Ρουντ)