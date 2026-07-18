Προγνωστικά Γαλλία – Αγγλία: Για παρηγοριά στο 2.02

Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Αγγλία στο «Miami Stadium», στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Γαλλίας

Η Γαλλία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στο «Dallas Stadium». Οι «τρικολόρ» πραγματοποίησαν τη χειρότερη εμφάνισή τους στη διοργάνωση και έμειναν μακριά από τα γνωστά τους στάνταρ.

Ανάλυση Αγγλίας

Η Αγγλία απέτυχε για ακόμη μία φορά να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Τα «Τρία Λιοντάρια» ηττήθηκαν με 2-1 από την Αργεντινή στον ημιτελικό του «Atlanta Stadium» και είδαν ξανά το όνειρο της κατάκτησης να σβήνει λίγο πριν από τον τελικό.

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