Η Εθνική Νεανίδων κέρδισε εύκολα την Βουλγαρία (87-55) και συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια.

Η Εθνική Νεανίδων συνέχισε στο δρόμο των καλών εμφανίσεων και των νικηφόρων αποτελεσμάτων στα φιλικά της παιχνίδια, επικρατώντας και της Βουλγαρίας με 87-55 στο Κλειστό της Γέφυρας, στη Θεσσαλονίκη, μετρώντας πλέον τρία θετικά αποτελέσματα και ισάριθμα ματς στην προετοιμασία της με ολοένα και πιο βελτιωμένη εικόνα.

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού μπήκαν πολύ δυναμικά τον αγώνα και ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 29-13, ενώ συνέχισαν στο ίδιο τέμπο στη δεύτερη περίοδο και το ημίχρονο τις βρήκε μπροστά με διαφορά 27 πόντων (50-23).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, με αυτό τον τρόπο, είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής για τα κορίτσια, ώστε άπασες να μπουν στο πνεύμα του παιχνιδιού και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, και ο ίδιος να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια, που μας βρίσκει σε νεό φιλικό τη Δευτέρα (20/7) με τη Σερβία, ξανά στο Κλειστό της Γέφυρας.

Διαιτητές: Σμπρίνης, Λαμπρόπουλος, Κουρσαράκου

Δεκάλεπτα: 29-13, 50-23, 68-38, 87-55

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 4, Φουστέρη 15 (2), Χλιαουτάκη 8, Τσιανάκα 3 (1), Βίγκα 12 (2), Ζορμπαλά 10 (1), Υφαντοπούλου 4, Τουμπανιάρη 8, Καμπάκα 9, Καραναγνώστη 7 (1), Σαμαντά 2, Καβελίδη 2, Ντέμο 3

Βουλγαρία (Γκεοργκίεβα): Μπορισόβα 2, Πέτροβα 8 (2), Κοέβα 5 (1), Ατανάσοβα, Γκεοργκίεβα Κ. 5 (1), Ζέλκοβα 1, Στόιτσεβα 5, Γκεοργκίβα Ε. 7 (2), Τένεβα 3 (1), Μιλένοβα 9, Μπακάλοβα 2, Στανισλάνοβα 8