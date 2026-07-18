Οι ενδεκάδες του Γαλλία-Αγγλία: Βασικός ο Μπαπέ, με αλλαγές οι Άγγλοι

Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται στον μικρό τελικό του Mundial, με τον Ντιντιέ Ντεσάν στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των «Τρικολόρ», να προχωρά σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα.

Αντίθετα ο Τόμας Τούχελ, αλλάζει το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας του αφήνοντας τον Χάρι Κέιν και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ στον πάγκο, δίνοντας ευκαιρίες σε παίκτες που δεν πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Γαλλία: Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Λακρουά, Ερναντέζ, Ραμπιό, Ζαΐρ – Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ, Εμπαπέ

Αγγλία: Χέντερσον, Κουάνσα, Γκεΐ, Κόνσα, Σπενς, Ράις, Έζε, Ρότζερς, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ

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