Τα... άκουσε ο Τούχελ από τους οπαδούς της Αγγλίας!

Ο Τόμας Τούχελ μετά την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Mundial, αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους Άγγλους με την επιλογή του να παίξει αμυντικά.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η έντονη γιούχα που άκουσε ο Γερμανός τεχνικός από τους φίλους της Αγγλίας, μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του στα μεγάφωνα του γηπέδου που διεξάγεται ο μικρός τελικός με την Γαλλία.

Οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Γερμανού τεχνικού ήταν εντονότατες και δείχνουν το κλίμα που επικρατεί μετά την αποτυχία των «Τριών Λιονταριών», να προκριθούν στον τελικό του Mundial.