Τα... άκουσε ο Τούχελ από τους οπαδούς της Αγγλίας!

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η έντονη γιούχα που άκουσε ο Γερμανός τεχνικός από τους φίλους της Αγγλίας, μόλις ανακοινώθηκε το όνομά του στα μεγάφωνα του γηπέδου που διεξάγεται ο μικρός τελικός με την Γαλλία.
Οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Γερμανού τεχνικού ήταν εντονότατες και δείχνουν το κλίμα που επικρατεί μετά την αποτυχία των «Τριών Λιονταριών», να προκριθούν στον τελικό του Mundial.
Tuchel booed when his name read out and picture shown at the Miami Stadium— Matt Law (@Matt_Law_DT) July 18, 2026