Το συγκλονιστικό μήνυμα του Μέσι στους Αργεντινούς πριν τον τελικό του Mundial

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Mundial κόντρα στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους Αργεντινούς, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την παρουσία του στην «αλμπισελέστε».

Aναλυτικά το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι:

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Vamos Argentina».