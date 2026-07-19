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Athens Kallithea: Προετοιμασία στην Εύβοια - Φιλικό με την Κηφισιά Κ19

Ποδόσφαιρο
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Στη Στενή Δίρφυος της Εύβοια πραγματοποιεί η Athens Kallithea το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Αναλυτικά:

Η Athens Kallithea FC πρόκειται να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια, από τις 19 έως τις 29 Ιουλίου.

Η ομάδα θα διαμένει στη Στενή Δίρφυος και θα προπονείται στα γήπεδα των Καθενών και του Πούρνου.

Ο πρώτος φιλικός αγώνας της προετοιμασίας θα διεξαχθεί εναντίον της Κηφισιάς Κ19 το Σάββατο 25 Ιουλίου στα Ψαχνά.

Η Athens Kallithea FC εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες στον Δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Αντώνη Σπυρόπουλο, για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία της ομάδας.

Athens Kallithea: Προετοιμασία στην Εύβοια - Φιλικό με την Κηφισιά Κ19