Κουτλουάι για Όσμαν: «Κάπως περίεργο να πάει στον ΠΑΟΚ» (vid)

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι σχολίασε την απόφαση του Τζέντι Όσμαν να αφήσει τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ.

O άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού (2001-2003, 2005), αλλά και των ΑΕΚ (2000-01), ΠΑΟΚ (2007-08) αναφέρθηκε στην απόφαση του Όσμαν να κάνει την μετακίνηση από το «τριφύλλι» για τον Δικέφαλο του Βορρά, αποδεχόμενος την πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση από τους Θεσσαλονικείς.

Ο Κουτλουάι, που εκτελεί χρέη σχολιαστή στο τουρκικό μπάσκετ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το να πάει στον ΠΑΟΚ είναι κάπως περίεργο. Δεν το κατάλαβα και πολύ από την πλευρά του Τζέντι».

Και πρόσθεσε ακόμα: «Ο ΠΑΟΚ έχει τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά παίζει στο EuroCup. Κέρδισε ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και στον Παναθηναϊκό είχε τέτοιο συμβόλαιο...».