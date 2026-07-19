Κουτλουάι για Όσμαν: «Κάπως περίεργο να πάει στον ΠΑΟΚ» (vid)

O άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού (2001-2003, 2005), αλλά και των ΑΕΚ (2000-01), ΠΑΟΚ (2007-08) αναφέρθηκε στην απόφαση του Όσμαν να κάνει την μετακίνηση από το «τριφύλλι» για τον Δικέφαλο του Βορρά, αποδεχόμενος την πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση από τους Θεσσαλονικείς.
Ο Κουτλουάι, που εκτελεί χρέη σχολιαστή στο τουρκικό μπάσκετ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το να πάει στον ΠΑΟΚ είναι κάπως περίεργο. Δεν το κατάλαβα και πολύ από την πλευρά του Τζέντι».
Και πρόσθεσε ακόμα: «Ο ΠΑΟΚ έχει τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά παίζει στο EuroCup. Κέρδισε ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και στον Παναθηναϊκό είχε τέτοιο συμβόλαιο...».
🚨 İbrahim Kutluay, Cedi Osman’ın PAOK transferi hakkında konuştu:— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) July 19, 2026
“Cedi’nin PAOK’a gitmesi bir enteresan. Çok anlayamadım Cedi açısından.
PAOK en ateşli taraftarıdır Yunanistan’ın ama oynadığı yer EuroCup. Büyük kontrat ama Panathinaikos’ta da öyle kontratı vardı..” https://t.co/uddw8IRDhZ pic.twitter.com/q9YARepj38