ΠΑΟΚ: «Ανεβαίνει» ο Ελουστόντο - Τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους τραυματίες

Ο Αρίτζ Ελουστόντο συμμετείχε σε μέρος της σημερινής (20/7) προπόνησης του ΠΑΟΚ ενόψει του αγώνα της Πολωνίας κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Χαμόγελα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς ο Βάσκος στόπερ συμμετείχε σε μέρος του σημερινού προγράμματος, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του κόντρα στη Τβέντε.

Παρόλα αυτά παραμένει αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, με τις πιθανότητες συμμετοχής του να αυξάνονται όσον αφορά τη ρεβάνς της Τούμπας.

Η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση και rondo για ενεργοποίηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αυτοματισμοί ανάπτυξης, ενώ το κύριο μέρος επικεντρώθηκε στην τακτική, με ασκήσεις αμυντικής και επιθετικής οργάνωσης μέσα από παιχνίδια εφαρμογής.

Στο ιατρικό δελτίο, ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Ράχμαν Μπάμπα επέστρεψε από την άδεια που του είχε χορηγηθεί λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ενσωματώθηκε κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου συνεχίζεται την Τρίτη (21.07) με προγραμματισμένη πρωινή προπόνηση.