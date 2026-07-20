Ριτσάρλισον: Έξαλλοι πανηγυρισμοί του Βραζιλιάνου για το γκολ του Φεράν Τόρες (vid)

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Ισπανία προκάλεσε ενθουσιασμό στον Ριτσάρλισον, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του Φεράν Τόρες απέναντι στην Αργεντινή.

Η ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026 έφερε χαμόγελα στον Βραζιλιάνο επιθετικό, Ριτσάρλισον, ο οποίος δεν έκρυψε την ικανοποίηση του.

Ο ποδοσφαιριστής της Τότεναμ παρακολούθησε τον μεγάλο τελικό από το σπίτι του και τη στιγμή που ο Φεράν Τόρες πέτυχε το γκολ που χάρισε το τρόπαιο στην Ισπανία, ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο των social media.

Η αντίδραση του Ριτσάρλισον δείχνει πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η «Αλμπισελέστε» να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ήθελε η «Σελεσάο» να είναι μόνη που το έχει καταφέρει αυτό, μαζί με τους Ιταλούς από τη δεκαετία του ’30.