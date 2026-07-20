Μουντιάλ 2026: Η EA πρόβλεψε σωστά τον νικητή για 5η συνεχόμενη φορά!

Μετά το τέλος του τελικού, η EA ανέβασε στα social media (και καυχιόταν φυσικά) ότι για 5η συνεχόμενη φορά, έπεσε μέσα για τον μεγάλο νικητή του FIFA World Cup.
Μάλιστα, η EA έγραψε στα social media ότι η Ισπανία κατέκτησε το πολυπόθητο κύπελλο περίπου 11 εκατομμύρια φορές στα παιχνίδια EA Sports FC 26 και EA Sports FC Mobile στα smartphones.
Ακολουθούν οι δηλώσεις της:
Το προβλέψαμε. Εσείς το ζήσατε στο παιχνίδι. Η Ισπανία το έκανε πραγματικότητα. Πέντε σωστές προβλέψεις στη σειρά και η @SEFutbol σήκωσε το τρόπαιο πάνω από 11 εκατομμύρια φορές στα #FC26 και #FCMobile. Συγχαρητήρια…
Αυτή, λοιπόν, είναι η 5η συνεχόμενη φορά που η EA πέφτει μέσα στις προβλέψεις της. Μένει να δούμε αν θα ξανά πέσει μέσα και στο μέλλον. Πάντως, δεν ήταν πάντα σωστή στις προβλέψεις της σε άλλα παιχνίδια.
Πηγή: unboxholics.com