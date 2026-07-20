Μουντιάλ 2026: Η EA πρόβλεψε σωστά τον νικητή για 5η συνεχόμενη φορά!

Η εταιρία πίσω από τα EA Sports FC είχε δηλώσει ότι ο μεγάλος νικητής του Μουντιάλ 2026 θα είναι η Ισπανία και όπως αποδείχθηκε, έπεσε μέσα.

Μετά το τέλος του τελικού, η EA ανέβασε στα social media (και καυχιόταν φυσικά) ότι για 5η συνεχόμενη φορά, έπεσε μέσα για τον μεγάλο νικητή του FIFA World Cup.

Μάλιστα, η EA έγραψε στα social media ότι η Ισπανία κατέκτησε το πολυπόθητο κύπελλο περίπου 11 εκατομμύρια φορές στα παιχνίδια EA Sports FC 26 και EA Sports FC Mobile στα smartphones.

Ακολουθούν οι δηλώσεις της:

Το προβλέψαμε. Εσείς το ζήσατε στο παιχνίδι. Η Ισπανία το έκανε πραγματικότητα. Πέντε σωστές προβλέψεις στη σειρά και η @SEFutbol σήκωσε το τρόπαιο πάνω από 11 εκατομμύρια φορές στα #FC26 και #FCMobile. Συγχαρητήρια…

Αυτή, λοιπόν, είναι η 5η συνεχόμενη φορά που η EA πέφτει μέσα στις προβλέψεις της. Μένει να δούμε αν θα ξανά πέσει μέσα και στο μέλλον. Πάντως, δεν ήταν πάντα σωστή στις προβλέψεις της σε άλλα παιχνίδια.

We called it. You played it. Spain made it a reality.



Five predictions in a row, and @SEFutbol lifted the trophy 11M+ times across #FC26 and #FCMobile.



Congratulations on your second star ⭐️⭐️#TheWorldsGame pic.twitter.com/F4cMoboKVa — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 19, 2026

Πηγή: unboxholics.com