ΠΑΟΚ: Ενσωματώθηκε και ο Μπάμπα ενόψει Ντιναμό Κιέβου

Πρώτη προπόνηση για τον Ράχμαν Μπάμπα σήμερα (20/7), με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψει Ντιναμό Κιέβου.

Ο Γκανέζος μπακ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά την 10ήμερη άδεια που εξασφάλισε μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Γκάνας στο Μουντιάλ που διεξήχθη στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Μάλιστα, σήμερα (20/7) έδωσε κανονικά το παρών στην προπόνηση της ομάδας που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, κάνοντας την πρώτη του επί ημερών Αλέσιο Λίσι.

Όπως και τα τέσσερα μεταγραφικά αποκτήματα έτσι και ο Ράχμαν Μπάμπα, βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα δύο παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου, αρχικά στην Πολωνία (23/7) και στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.