Προχωράει η παραχώρηση του Λιούμπιτσιτς στην ΛΑΣΚ

Στην αυστριακή ΛΑΣΚ αναμένεται να αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς με την ΑΕΚ να τον παραχωρεί με δανεισμό.

Πιο συγκεκριμένα η Ένωση βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Αυστριακούς με την υπόθεση να μπαίνει στην τελική ευθεία. Στην ΑΕΚ θα ήθελαν ιδανικά να παραχωρήσουν με πώληση τον ποδοσφαιριστή ωστόσο επιθυμία της ΛΑΣΚ είναι να τον αποκτήσει δανεικό με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το σημαντικό είναι πως και ίδιος ο Λιούμπιτσιτς θέλει να πάει στη ΛΑΣΚ, εκεί όπου προπονητής είναι ο Ντίετμαρ Κουχμπάουερ (οι δυο τους συνυπήρξαν στην Σεντ Πόλτεν) καθώς έχει αντιληφθεί και εκείνος πως δεν θα βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

