«Ο Ιβάν Σαββίδης χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου το ποδόσφαιρο γυναικών του ΠΑΟΚ»

Στην καθοριστική συμβολή του Ιβάν Σαββίδη στο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης, σε συνέντευξή του.

Με αφορμή την απόφαση να φιλοξενηθεί η γυναικεία ομάδα στην Τούμπα, ο Κιουρεξίδης στάθηκε τόσο στον συμβολισμό όσο και στην ουσιαστική στήριξη του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς το τμήμα.

«Η απόφαση να ανοίξει η Τούμπα για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ ήταν μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, αλλά και μεγάλη ουσία. Ο Ιβάν Σαββίδης ήθελε να δείξει έμπρακτα ότι το ποδόσφαιρο γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου και αξίζει τις ίδιες ευκαιρίες προβολής, αναγνώρισης και σύνδεσης με τον κόσμο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της ομάδας κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

«Παραμερίζοντας κάθε πικρία που μπορεί να υπήρχε από ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν αναστάτωση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης ήταν εκείνος που χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου τη φετινή χρονιά. Χάρη σε αυτή τη στήριξη, αλλά και στην προσπάθεια των αθλητριών και του προπονητικού επιτελείου, το τμήμα χάρισε δύο τρόπαια στον σύλλογο στα 100 χρόνια της ιστορίας του», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η χρήση της Τούμπας από τη γυναικεία ομάδα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που ξεπερνά τα αγωνιστικά δεδομένα.

«Η Τούμπα δεν είναι απλώς ένα γήπεδο. Είναι σύμβολο για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Η παρουσία της γυναικείας ομάδας εκεί στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισότητας, εμπιστοσύνης και στήριξης προς το τμήμα, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει και να αγκαλιάσει την προσπάθεια των αθλητριών.

Τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών. Όταν προσφέρεις ορατότητα, καλύτερες συνθήκες και κύρος στις αθλήτριες, δείχνεις έμπρακτα ότι η προσπάθειά τους έχει αξία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συλλόγου», κατέληξε.