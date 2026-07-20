Τούτσμαν στο SDNA για Κάνγκουα: «Η Χάποελ θέλει να τον κρατήσει για το ματς με τη Βίκινγκουρ»

Το δικό του ρεπορτάζ για την προσπάθεια της ΑΕΚ να αποκτήσει τον Κινγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, μεταφέρει στο SDNA ο Ισραηλινός δημοσιογράφος του Walla.co.il, Γιανίβ Τούτσμαν, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην ισραηλινή ομάδα και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής ατζέντας της ΑΕΚ, ωστόσο από το Ισραήλ προκύπτει ότι δύσκολα θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Γιανίβ Τούτσμαν του Walla.co.il, που βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το περιβάλλον της Χάποελ Μπερ Σεβά, μετέφερε στο SDNA την εικόνα που επικρατεί στην ισραηλινή ομάδα αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τον 27χρονο διεθνή χαφ.

«Η αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά έφτασε σήμερα το πρωί στην Ισλανδία για το παιχνίδι με τη Βίκινγκουρ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Μίλησα μαζί τους σήμερα το πρωί και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σήμερα δεν θα υπάρξει συμφωνία. Ίσως αύριο, ίσως μετά το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει κάτι με βεβαιότητα», ανέφερε αρχικά ο Τούτσμαν.

Η Βίκινγκουρ... καθυστερεί τις εξελίξεις

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ, το αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι αποτελεί βασικό παράγοντα στις αποφάσεις της Χάποελ Μπερ Σεβά.

«Αν δεν πουληθεί σήμερα, τότε είναι πολύ πιθανό η Χάποελ να θελήσει να τον χρησιμοποιήσει απέναντι στη Βίκινγκουρ, γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα», εξήγησε, δείχνοντας πως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ισραηλινών επηρεάζουν άμεσα το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης.

Διαφορά στο οικονομικό

Ο Τούτσμαν σημείωσε παράλληλα ότι εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές στο οικονομικό σκέλος της διαπραγμάτευσης.

«Από όσα γνωρίζω, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Η ΑΕΚ έχει προσφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Χάποελ ζητάει 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η διαφορά του ενός εκατομμυρίου ευρώ - σύμφωνα με τον Τούτσμαν - παραμένει το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τις επόμενες ώρες και κυρίως το διάστημα μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Χάποελ να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.