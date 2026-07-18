Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Την Κυριακή τα ιατρικά και οι υπογραφές

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν έφτασε σήμερα το βράδυ στην Αθήνα, ενώ αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε από χτες σε οριστική συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ και είναι πιο χαμηλά από τις αρχικές απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας.

Εδώ και λίγη ώρα λοιπόν, ο Ολλανδός στόπερ προσγειώθηκε στην χώρα μας και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του, αφού αύριο στις 09:00 θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο «ΥΓΕΙΑ».

Το μεσημέρι θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενώ στην συνέχεια θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με το «Τριφύλλι».

Το Who is Who

Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.

Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.