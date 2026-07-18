«Η Γαλατασαράι θα είναι στο NBA Europe - Ο Οσιμέν έπεισε τον Μέτου να υπογράψει»

Ο executive της Γαλατασαράι, Μετζίτ Μερτ Τσετίνκαγια, τόνισε πως η τουρκική ομάδα θα βρίσκεται του χρόνου στο NBA Europe και μίλησε για τον ρόλο του Βίκτρο Οσιμέν στην μεταγραφή του Τσιμέζι Μέτου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «A Spor»:

Για το ΝΒΑ Europe: «Το NBA Europe είναι ένα πρότζεκτ πάνω στο οποίο γίνεται δουλειά εδώ και πολλά χρόνια. Η νέα μας έδρα και οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις μας έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το μέγεθος της βάσης των φιλάθλων μας, η ατμόσφαιρα που δημιουργούν, οι νέες εγκαταστάσεις και συνολικά οι δυνατότητες της Γαλατασαράι έχουν επηρεάσει θετικά το πρότζεκτ του NBA Europe. Εκτός απροόπτου, πιστεύω ότι η Γαλατασαράι θα συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα από την επόμενη χρονιά».

Για την μεταγραφή του Τσιμέζι Μέτου: «Ο Χαζέρ ήταν η πρώτη μας επιλογή, καθώς γνωριζόμασταν εδώ και καιρό και θεωρείται ένας από τους πιο πολύτιμους Τούρκους παίκτες.

Ο Μετού είναι ένας από τους σημαντικότερους Νιγηριανούς μπασκετμπολίστες και αγωνίζεται στη θέση που αναζητούσαμε. Δεν ήταν εύκολο να τον πείσουμε. Υπήρχαν ομάδες της Euroleague που τον ήθελαν, ενώ στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων πληροφορηθήκαμε ότι τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης είχαν κινηθεί για την απόκτησή του.

Μόλις μάθαμε ότι είναι μεγάλος φίλαθλος του ποδοσφαίρου, σκεφτήκαμε αμέσως να ζητήσουμε τη βοήθεια του Βίκτορ Οσιμέν. Εκείνος ανταποκρίθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη και μίλησε τηλεφωνικά με τον Μετού. Του εξήγησε το μέγεθος της Γαλατασαράι, τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος αντιμετωπίζει τους αθλητές του, ενώ πιθανότατα του μίλησε και για την Κωνσταντινούπολη και τους φιλάθλους μας. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».