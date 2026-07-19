Κόρινθος: Πέθανε η μητέρα που είχε τραυματιστεί στη σύγκρουση του αυτοκινήτου με το φορτηγό

Φορτηγό έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια

Πέθανε η μητέρα που είχε τραυματιστεί στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ξέφρενη πορεία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το φορτηγό έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς Τρίπολη. Στο Ι.Χ. επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Αμέσως μετά το τροχαίο σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς το βράδυ του Σαββάτου η μητέρα υπέκυψε στα τραύματά της

Πηγή: newsbomb.gr