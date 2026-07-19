Μπαπέ: «Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος σκόρερ και να παίζω στον τελικό»

Ο Γάλλος σούπερ σταρ εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να οδηγήσει την Γαλλία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κιλιάν Μπαπέ με τα γκολ που σημείωσε στον μικρό τελικό κόντρα στην Αγγλία, έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Mundial, φτάνοντας συνολικά τα 22 τέρματα, ωστόσο όπως τόνισε θα προτιμούσε να μην είναι ο πρώτος σκόρερ.

«Για να είμαι ειλικρινής θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος σκόρερ και να είμαι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε αρχικά στο σχόλιό του ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Μέσι θα σκοράρει στον τελικό, πάντα το κάνει», ανέφερε στη συνέχεια ο Μπαπέ, απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε για την άτυπη «μάχη» με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, αναφορικά με τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.