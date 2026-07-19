Η εμφάνιση και το χατ-τρικ του MVP Μπουκάγιο Σάκα στον μικρό τελικό (vid)

Πρωταγωνιστής στη νίκη της Αγγλίας επί της Γαλλίας με 6-4 ήταν ο Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και αναδείχτηκε MVP του μικρού τελικού του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Άγγλος που πετυχαίνει τρία γκολ σε ένα ματς σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον σερ Τζοφ Χερστ στον τελικό του 1966.

3 - Bukayo Saka is the second @England player to score a hat-trick in a FIFA World Cup knockout stage match after Sir Geoff Hurst in the 1966 final.



Delightful. pic.twitter.com/QvdDSJ0c8z — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

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