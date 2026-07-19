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Ανακοίνωσε τον Χέις η Παρτιζάν (pic)

Μπάσκετ
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Ο Κεβάριους Χέις θα αγωνίζεται με την φανέλα της Παρτιζάν για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Ο Κεβάριους Χέις πριν από λίγες μέρες αποτέλεσε παρελθόν από την Μονακό και βρήκε την επόμενη ομάδα του. Πιο συγκεκριμένα, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με την γαλλική ομάδα στην Euroleague πέρσι είχε 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 40 ματς και 17,5 λεπτά στο παρκέ.

Ανακοίνωσε τον Χέις η Παρτιζάν (pic)