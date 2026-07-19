Ανακοίνωσε τον Χέις η Παρτιζάν (pic)

Ο Κεβάριους Χέις πριν από λίγες μέρες αποτέλεσε παρελθόν από την Μονακό και βρήκε την επόμενη ομάδα του. Πιο συγκεκριμένα, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με την γαλλική ομάδα στην Euroleague πέρσι είχε 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 40 ματς και 17,5 λεπτά στο παρκέ.

Doskorašnji centar Monaka, prvo je zvanično pojačanje Partizana Mozzart Bet ovog leta. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, Pariza, ASVEL-a i Monaka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i priključiće se timu na početku priprema za… pic.twitter.com/1PrNLk6XQl