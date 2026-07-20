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Οι αποκρούσεις του Μαρτίνες σε σουτ των Πέδρι και Κουμπαρσί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε διπλή απάντηση σε Πέδρι και Κουμπαρσί, διατηρώντας το 0-0 στον τελικό του Μουντιάλ, Ισπανία - Αργεντινή.

Οι απεκρούσεις του Αργεντίνου:

Οι αποκρούσεις του Μαρτίνες σε σουτ των Πέδρι και Κουμπαρσί (vid)