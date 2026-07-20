Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Οι αποκρούσεις του Μαρτίνες σε σουτ των Πέδρι και Κουμπαρσί (vid) 20-07-2026 00:06 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Αργεντινή Ισπανία ΠΡΟΣΩΠΑ Εμιλιάνο Μαρτίνες 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε διπλή απάντηση σε Πέδρι και Κουμπαρσί, διατηρώντας το 0-0 στον τελικό του Μουντιάλ, Ισπανία - Αργεντινή. Οι απεκρούσεις του Αργεντίνου: Εις το όνομα του Φρανσίσκο menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Χωρίς αμάξι, από το κρεβάτι στο κύμα: Ο παράδεισος με την παραλία χιλιομέτρων που τα έχεις όλα σε ακτίνα 100 μέτρων menshouse.gr Στα 27 του στη Superleague: Έκλεισε τον παίκτη που ήταν ο Γιαμάλ πριν τον… Γιαμάλ! menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Όλα στη φόρα: Ασημίνα Ιγγλέζου, τι (μας) έκανες... (pics) dailymedia.gr Μετά τον Σαμαρά και νέα ψυχρολουσία: Ποιος πρώην υπουργός της ΝΔ μπορεί να ανακοινώσει κόμμα την Τετάρτη instanews.gr Το όνομα του νέου κόμματος Σαμαρά – Επικό τρολάρισμα στη ΝΔ instanews.gr Οι αποκρούσεις του Μαρτίνες σε σουτ των Πέδρι και Κουμπαρσί (vid) SHARE