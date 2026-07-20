Μαλντίνι και Λεονάρντο συνάντησαν τον Γκουαρντιόλα για τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα»

Η Ιταλία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να κάνει μία κίνηση… μεγατόνων, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FIGC) έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Καταλανό τεχνικό, προκειμένου να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Την αποστολή να παρουσιάσουν το πλάνο της Ιταλίας στον άλλοτε προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι ανέλαβαν δύο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο.

Όπως αποκάλυψε το ιταλικό Sky Sport, οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη το περασμένο Σαββατοκύριακο και είχαν συνάντηση με τον Γκουαρδιόλα, προκειμένου να του προτείνουν να αναλάβει τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν το συγκεκριμένο ραντεβού έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά σε συμφωνία, ωστόσο το όνομα του 55χρονου προπονητή βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στη λίστα για την επόμενη ημέρα της εθνικής Ιταλίας.