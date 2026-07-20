Συγχαρητήρια επιστολή Γκαγκάτση: «Σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης η Ισπανία»

O πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συνεχάρη τη «Ρόχα» και τον ομόλογό του, Ραφαέλ Λουθάν, για την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία των Ιβήρων, χάρη στο 1-0 επί της Αργεντινής.

Η συγχαρητήρια επιστολή του Μάκη Γκαγκάτση στην ομοσπονδία της Ισπανίας:

«Εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και εμού προσωπικά, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμότερα και πλέον ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς εσάς, τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και προς όλους όσοι εργάζονται στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ισπανία ήταν, κατά γενική ομολογία, η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης και η κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής της υπεροχής, δικαιώνοντας το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του UEFA EURO, η επιτυχία της Ισπανίας στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση, επιβραβεύει ακόμη περισσότερο το στρατηγικό όραμα της Ομοσπονδίας σας. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Παρακαλώ δεχθείτε για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εύχομαι σε εσάς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ισπανικού ποδοσφαίρου κάθε επιτυχία και ακόμη περισσότερα σπουδαία επιτεύγματα τα επόμενα χρόνια».

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