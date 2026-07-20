Τάπια για Μέσι: «Είσαι αιώνιος, έκανες την Αργεντινή την πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο»

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του με τον πιο δύσκολο τρόπο, γνωρίζοντας την ήττα από την Ισπανία στον τελικό. Ωστόσο, η προσφορά του στην εθνική Αργεντινής παραμένει ανεκτίμητη.

Μία ημέρα μετά τον χαμένο τελικό και με το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την «αλμπισελέστε» να μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον σπουδαίο αρχηγό της ομάδας.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή διοργάνωση, ολοκληρώνοντας το Μουντιάλ με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ, φτάνοντας μία ανάσα από την κατάκτηση δεύτερου συνεχόμενου τροπαίου μετά τον θρίαμβο του 2022.

«Μία ιστορία που γίνεται αιώνια. Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να σε ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας έχεις προσφέρει, αρχηγέ», ανέφερε ο Τάπια στην ανάρτησή του.

«Για το ποδόσφαιρό σου, για την ατελείωτη ηγεσία σου μέσα και έξω από το γήπεδο, αλλά και γιατί έμαθες ένα ολόκληρο έθνος να ονειρεύεται και να παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή με την καρδιά του».

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής συνέχισε με ακόμα πιο προσωπικά λόγια:

«Σε ευχαριστώ για κάθε στιγμή χαράς που χάραξες στις ψυχές μας, για κάθε δάκρυ υπερηφάνειας και γιατί κουβάλησες τη σημαία μας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».

Κλείνοντας, ο Τάπια αποθέωσε τον Μέσι, υπογραμμίζοντας τη θέση που έχει πλέον στην ιστορία της χώρας:

«Είσαι αιώνιος, Λέο. Είσαι ένας γίγαντας. Έκανες αυτή τη χώρα την πιο ευτυχισμένη στον κόσμο και αυτό το σπίτι, το σπίτι σου, θα σε αγαπάει για πάντα».