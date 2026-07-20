Όσμαν: «Θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Τζέντι Όσμαν μιλώντας στον κόσμο του ΠΑΟΚ έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο νέος σταρ του ΠΑΟΚ:

«Εκτιμώ που ήρθατε τόσοι πολλοί άνθρωποι εδώ σήμερα για εμένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μυστακίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Τσιάρα και τον κ. Τρινκιέρι. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον GM, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για την ομάδα. Αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν τον σύλλογο.

Στα δύο τελευταία χρόνια που έπαιξα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο. Είστε ο έκτος παίκτης της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν είναι πιθανό, σας θέλουμε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα».