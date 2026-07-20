Ο μαχητής Πολονάρα προπονητής στην Αβελίνο: «Το μπάσκετ είναι η ζωή μου»

Μαχητής της ζωής ο Ακίλε Πολονάρα, δεν εγκαταλείπει τη μεγάλη του αγάπη, παρά το μεγάλο πρόβλημα υγείας που πέρασε και συνεχίζει στα παρκέ!

Μπορεί η μάχη με τη λευχαιμία να τον ανάγκασε να βάλει πρόωρο τέλος στην πλούσια καριέρα του ως παίκτης, ωστόσο ο 34χρονος Ιταλός άσος ξεκινά άμεσα ένα νέο κεφάλαιο στο μπάσκετ, αυτή τη φορά από την άκρη του πάγκου.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ο Πολονάρα απέκτησε το απαραίτητο δίπλωμα προπονητικής από την Ιταλική Ομοσπονδία (FIP) και εντάσσεται άμεσα στο τεχνικό επιτελείο της Αβελίνο για τη σεζόν 2026-27, αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή δίπλα στον Τζενάρο Ντι Κάρλο στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας (Serie A2).

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Πολονάρα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και γεμάτος ενέργεια για αυτή την ευκαιρία.

Το μπάσκετ είναι η ζωή μου και το γεγονός ότι μπορώ να παραμείνω στο άθλημα από ένα διαφορετικό πόστο, με γεμίζει κίνητρο. Ανυπομονώ να δουλέψω με τους παίκτες και να βοηθήσω την Αβελίνο να πετύχει τους στόχους της».