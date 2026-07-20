Ο προπονητής που έφερε τον Φαν Ντρόνγκελεν στη Σάμσουνσπορ στο SDNA: «Είναι μαχητής και ηγέτης»

Ο Χουσεΐν Ερόγλου, ο Τούρκογερμανός προπονητής που εισηγήθηκε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν από τη Σάμσουνσπορ το 2023, μιλά αποκλειστικά στο SDNA για τον νέο στόπερ του Παναθηναϊκού και εξηγεί γιατί πιστεύει πως μπορεί να εξελιχθεί σε πυλώνα της «πράσινης» άμυνας.

Ο Τούρκογερμανός προπονητής, Χουσεΐν Ερόγλου ήταν εκείνος που το καλοκαίρι του 2023 εισηγήθηκε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν από τη Σάμσουνσπορ, έχοντας ξεκάθαρη άποψη για τις δυνατότητές του.

Μιλώντας αποκλειστικά στο SDNA, δεν έκρυψε τη βεβαιότητά του πως ο Ολλανδός διαθέτει όλα τα εφόδια για να καθιερωθεί στον Παναθηναϊκό.

«Φέραμε τον Φαν Ντρόνγκελεν στη Σάμσουνσπορ έπειτα από δική μου εισήγηση. Διαθέτει πολλά από τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος κεντρικός αμυντικός.

Αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά της άμυνας, έχει εξαιρετική τεχνική με την μπάλα στα πόδια και πολύ υψηλή τακτική αντίληψη. Ανασταλτικά είναι γρήγορος και επιθετικός στον τρόπο που αμύνεται, ενώ παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός, είναι πολύ δυνατός στον αέρα…», ανέφερε αρχικά.

Ο Ερόγλου στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσωπικότητα του 27χρονου στόπερ, εξηγώντας πως αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη Σάμσουνσπορ από την πρώτη στιγμή.

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει με πάθος, διαθέτει μεγάλη αυταπάρνηση και εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα. Ήμουν αυτός που επέμεινε να τον αποκτήσουμε.

Από όλους τους παίκτες που φέραμε μετά την άνοδό μας στη Süper Lig, ήταν εκείνος που προσαρμόστηκε πιο γρήγορα.

Με τον τρόπο παιχνιδιού του και τη μαχητικότητά του έγινε ο πιο αξιόπιστος αμυντικός της ομάδας μας. Οι φίλαθλοι της Σάμσουνσπορ δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να τον δουν να φεύγει, ενώ βοήθησε και επιθετικά, πετυχαίνοντας σημαντικά γκολ».

Όσο για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο κόουτς εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος, εκτιμώντας πως ο Φαν Ντρόνγκελεν θα προσαρμοστεί άμεσα και θα εξελιχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία της «πράσινης» άμυνας.

«Πιστεύω πως το ποσό της μεταγραφής είναι απολύτως λογικό. Θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι θα εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της αμυντικής γραμμής.

Εκτός από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικό χαρακτήρα και απόλυτα επαγγελματική νοοτροπία», κατέληξε ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την παρουσία του Ολλανδού αμυντικού στη Σάμσουνσπορ.