Υποχώρησε μία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA

Κατά μία θέση υποχώρησε η Εθνική Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA μετά τις πρόσφατες αναπάντεχες ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία.

Η FIBA επικαιροποίησε την παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων μετά την ολοκλήρωση του τρίτου «παραθύρου» των προκριματικών του MundoBasket 2027, με την Ελλάδα να καταγράφει μικρή πτώση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται πλέον στη 13η θέση της παγκόσμιας λίστας, χάνοντας μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση.

Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα απέναντι στη Ρουμανία και την Πορτογαλία επηρέασαν τη συγκομιδή βαθμών της «γαλανόλευκης», με αποτέλεσμα την οπισθοχώρησή της στην κατάταξη.

Στην κορυφή δεν υπήρξαν αλλαγές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πρωτιά, μπροστά από τη Γερμανία και τη Σερβία. Ακολουθούν η Γαλλία και ο Καναδάς, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Ισπανία, η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Λιθουανία.