Η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου

Τα 30 ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου στο UEFA Europa Conference League που προέκυψαν στη Νιόν της Ελβετίας και τα οποία θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες στις 6 και 13 Αυγούστου.

Οι διασταυρώσεις και θυμηθείτε τους πιθανούς αντιπάλους Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ: Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Νικητής Φλοριάνα (Μάλτα)/Ντρίτα (Κόσοβο) Νικητής Μπόρατς (Βοσνία)/Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Νικητής Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)/Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) Νικητής Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)/Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)-Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα) Νικητής Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)/Ρίγα FC (Λετονία)-Νικητής Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)/Γκιορ (Ουγγαρία) Νικητής Μπασακσεχίρ (Τουρκία)/Ιντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Νικητής Βαντούζ (Λιχτενστάιν)/Αθλέτικ Κλαμπ ντ' Εσκάλδες (Ανδόρα) Νικητής Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)/Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ηττημένος Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)/Πάφος (Κύπρος) Νικητής Παρτιζάν Βελ. (Σερβία)/Στράσεν (Λουξεμβούργο)-Νικητής Πανεβέζις (Λιθουανία)/Τομπόλ (Καζακστάν) Νικητής Πάκσι (Ουγγαρία)/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Νικητής Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία)/ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) Νικητής Βοϊβοντίνα (Σερβία)/Αγιαξ (Ολλανδία)-Νικητής Σέλμπουρν (Ιρλανδία)/Νόμε Κάλιου (Εσθονία) Νικητής FCSB (Ρουμανία)/Αουντα (Λετονία)-Νικητής Αλουμίνι (Σλοβενία)/Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) Νικητής Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)/Νόα (Αρμενία)-Νικητής ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ (Λευκορωσία)/Σιόν (Ελβετία) Νικητής Ζελέζνιτσαρ (Σερβία)/Μπράγκα (Πορτογαλία)-Νικητής Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)/Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) Νικητής Βαλούρ (Ισλανδία)/Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Νικητής ΓΚΑΙΣ (Σουηδία)/Νόρτζελαντ (Δανία) Ηττημένος Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ηττημένος Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία)/Μπενφίκα (Πορτογαλία) Νικητής Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)/Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νικητής Ζίλινα (Σλοβακία)/Κατοβίτσε (Πολωνία) Νικητής ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)/Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Νικητής Λιεπάγια (Λετονία)/Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) Νικητής Αλασκερτ (Αρμενία)/Κλουζ (Ρουμανία)-Ηττημένος Τρόμσο (Νορβηγία)/Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) Ηττημένος Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)/ΠΑΟΚ-Ηττημένος Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) Νικητής Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)/Μπραν (Νορβηγία)-Νικητής Ντίλα Γκόρι (Γεωργία)/Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) Νικητής Λουγκάνο (Ελβετία)/Ντουκαγκάινι (Κόσοβο)-Νικητής Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε)/Κόπερ (Σλοβενία) Νικητής Ράκοβ (Πολωνία)/Βαλέτα (Μάλτα)-Ηττημένος Χάμαρμπι (Σουηδία)/Αντερλεχτ (Βέλγιο) Νικητής Ελσίνκι (Φινλανδία)/Κολερέιν (Β. Ιρλανδία)-Νικητής Μάδεργουελ (Τσεχία)/Χάβναρ Μπόλτφελαγκ (Νησιά Φαρόε) Νικητής Μαλισέβα (Κόσοβο)/Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Νικητής Μπράβο (Σλοβενία)/Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) Νικητής Γκέτεμποργκ (Σουηδία)/Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Νικητής Τσερκάσι (Ουκρανία)/Γάνδη (Βέλγιο) Νικητής Πάιντε (Εσθονία)/Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν)-Νικητής Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)/Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία)/Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Ηττημένος Μπεσίκτας (Τουρκία)/Μίντιλαντ (Δανία) Νικητής Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)/Πιούνικ (Αρμενία)-Νικητής Πολίσια (Ουκρανία)/Κοπεγχάγη (Δανία) Νικητής Βαράζντιν (Κροατία)/Γιάμπλονετς (Τσεχία)-Νικητής RFS (Λετονία)/Βέστρι (Ισλανδία) Νικητής Ριέκα (Κροατία)/Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)-Νικητής Στιάρναν (Ισλανδία)/Ιλβες (Φινλανδία) Ηττημένος Τβέντε (Ολλανδία)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Νικητής DAC 1904 (Σλοβακία)/Βελέζ Μόσταρ (Βοσνία)

