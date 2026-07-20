ΑΕΚ: Το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή Κάνγκουα

Έντονες πιέσεις στην Μπερ Σεβά για την άμεση ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ ασκεί τις τελευταίες ώρες ο Κινγκς Κάνγκουα.

Όπως προκύπτει η ΑΕΚ, έχει φτάσει σε μια βάση συμφωνίας στο οικονομικό σκέλος με τους Ισραηλινούς αλλά έχει μπροστά της να ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο για να υπάρξει happy end στην υπόθεση. Συγκεκριμένα από την Μπερ Σεβά θέλουν ο 27χρονος διεθνής μέσος να αγωνιστεί κανονικά την Τρίτη στα προκριματικά του Champions League απέναντι στην Βίκινγκουρ κάτι που αν συμβεί η ΑΕΚ δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση έχοντας ξαναλέμε σύμμαχο τον Κάνγκουα με τον οποίο ήδη έχει συμφωνήσει σε όλα. Αν η Μπερ Σεβά δεν κάνει πίσω είναι όλα ανοιχτά, ακόμα και να υπάρξει ματαίωση της μεταγραφής.

Στο Ισραήλ, αυτό που φαίνεται πως διαρρέεται - διότι παίζει σε όλα τα Μέσα - είναι πως η Μπερ Σεβά θέλει να χρησιμοποιήσει την Τρίτη τον Κάνγκουα ο οποίος θεωρείται και είναι ο κορυφαίος της ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, σε πολλά δημοσιεύματα, τονίζεται η σημαντικότητα του αγώνα για τους Ισραηλινούς και λέγεται πως αυτοί περιμένουν από τον Κάνγκουα «να τα δώσει όλα και να βοηθήσει την ομάδα». Οι επόμενες ώρες αναμένεται να καθορίσουν τις τελικές εξελίξεις για να δούμε αν τελικά θα μπορέσει να ξεπεραστεί το παραπάνω εμπόδιο και να ντυθεί ο Κάνγκουα στα κιτρινόμαυρα με τον παίκτη να έχει στείλει ήδη το μήνυμα στη διοίκηση της Μπερ Σεβά πως θέλει άμεσα να τελειώσει η μεταγραφή του στην ΑΕΚ.