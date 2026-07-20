Η πρώτη, ξεχωριστή ασίστ του Όσμαν στον ΠΑΟΚ: Χάρισε υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη! (pics)

Σε μία συγκινητική κίνηση προέβη ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσίαση του στο Παλατάκι, χαρίζοντας μια υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη, τον πιστό φίλο του ΠΑΟΚ!

Ο Τούρκος φόργουορντ συστήθηκε στον κόσμο του Δικεφάλου και αποθεώθηκε στο PAOK Sports Aren, επιφυλάσσοντας μια αξιέπαινη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του, χάρισε μια υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη, αγκαλιάζοντας τον και χαρίζοντας του μία ιδιαίτερη στιγμή!

Στη συνέχεια, μοίρασε ορισμένες μπάλες και σε άλλους μικρούς φίλους της ομάδας, ενώ έβγαλε σέλφι με φόντο τον κόσμο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη γνωριμία του με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

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