Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος η Ναϊμέγκεν»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την κλήρωση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ναϊμέγκεν και ανέφερε πως είναι μία πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα του Olympiacos TV:

«Η Ναϊμέγκεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.



Όμως είναι αλήθεια πως κι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους.



Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες»