Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος η Ναϊμέγκεν»

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα του Olympiacos TV:
«Η Ναϊμέγκεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.
Όμως είναι αλήθεια πως κι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους.
Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες»
🔴⚪🗣️ Δείτε τις δηλώσεις του κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Olympiacos TV, μετά την κλήρωση του UEFA Champions League. / See what Mr. José Luis Mendilibar had to say on Olympiacos TV after the @ChampionsLeague draw.#Olympiacos #UCL pic.twitter.com/Rk1aabRUSJ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2026